Сенатор: Штаб по противодействию коронавирусу прорабатывает вопрос предотвращения распространения инфекции по регионам

Штаб по противодействию коронавирусу прорабатывает вопрос предотвращения распространения инфекции по регионам. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета по социальной политике Совета Федераций Инна Святенко.

«Сейчас работает штаб по противодействию распространения коронавируса, все детали, связанные с тем, в какой ситуации окажутся те иногородние, которые находятся сейчас на территории города, отрабатываются все возможные варианты. Самое главное, чтобы сейчас не было миграционных потоков, которые в постоянном режиме передвигаются на территории Российской Федерации. Важно, чтобы данные потоки были остановлены», — сказала она.

Ранее в СМИ сообщалось, что кабинет министров рассматриваетс вопрос об ограничение внутреннего передвижения по России.