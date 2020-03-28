Глава департамента торговли и услуг: Ярмарки выходного дня не способствуют скоплению людей на улице

Ярмарки выходного дня не способствуют скоплению людей на улице. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Ярмарка находится на улице, там точно также соблюдаются все те же самые нормы санитарной обработки, которые предъявляются к магазинам. И, в принципе, по прошлому году, никогда большого скопления людей на этих ярмарках не было. Ярмарки в шаговой доступности, на метро к ним никто не ездит. К сожалению, в гипермаркетах гораздо больше народу», — сказал он.

А.Немерюк добавил, что на ярмарках также не наблюдается массового наплыва пенсионеров, которые в настоящее время, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, должны самоизолироваться.

«Вчера был первый день, никакого наплыва пенсионеров мы не заметили, все проходит в свободном, стандартном формате, какого-то ажиотажа нет, никто из пенсионеров туда активно не стремится, многие из них уже сделали необходимые запасы себе на прошлой неделе и фактически сейчас находятся на самоизоляции», — подчеркнул он.