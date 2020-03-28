Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении двух триллионов долларов на поддержку граждан и экономики

Это крупнейший антикризисный пакет за всю историю страны. В 2008 году для этого выделяли 800 миллиардов долларов. Средства пойдут как на прямые выплаты гражданам, так и на льготные кредиты для бизнеса. США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В стране их уже более ста тысяч.