Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении двух триллионов долларов на поддержку граждан и экономики

Это крупнейший антикризисный пакет за всю историю страны. В 2008 году для этого выделяли 800 миллиардов долларов. Средства пойдут как на прямые выплаты гражданам, так и на льготные кредиты для бизнеса. США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В стране их уже более ста тысяч.
2020-03-28T13:38:00+03:00
2020-03-28T13:38:22+03:00
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13:38, 28 марта 2020
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