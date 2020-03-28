Бродячие собаки напали на ребенка в Хакасии

Животные покусали 11-летнего мальчика, который гулял с друзьями возле заброшенной промзоны в Саяногорске. Школьник госпитализирован. Как передает «Интерфакс», возбудили уголовное дело по статье о халатности, следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации Саяногорска, ответственным за отлов и содержание безнадзорных животных.
2020-03-28T13:30:00+03:00
2020-03-28T13:40:14+03:00
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13:30, 28 марта 2020
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