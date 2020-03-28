Верховный суд Ингушетии ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

Верховный суд Ингушетии Совет тейпов ингушского народа. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Мемориал». Иск подал республиканский Минюст. Региональному общественному движению вменяли вмешательство в деятельность органов власти и публикацию информации, которая содержала гостайну. Против бывшего руководителя организации Малсага Ужахова возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителю власти на протестах в Магасе против изменения границы с Чечней.
2020-03-28T13:30:00+03:00
2020-03-28T13:41:07+03:00
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13:30, 28 марта 2020
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