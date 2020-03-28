Объединенная сеть кинотеатров закрыла все кинозалы в России из-за коронавируса. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ее пресс-службе. В сеть входят залы «Кино Окко», «Синема Парка» и «Формулы Кино». Закрыть кинотеатры в страны Минкульт порекомендовал еще с прошлого понедельника.