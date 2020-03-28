ВОЗ: Россия добилась достаточной отсрочки эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения

Россия добилась достаточной отсрочки эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения. Об этом заявила сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она предупредила, что гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти, передает ТАСС. Следующая неделя объявлена нерабочей, но региональные власти призывают людей без необходимости не выходить на улицу.
2020-03-28T13:30:00+03:00
2020-03-28T13:40:47+03:00
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13:30, 28 марта 2020
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