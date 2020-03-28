Столичные власти начали масштабную дезинфекцию

Предполагается, что она пройдет по всему городу.

Специалисты комплекса городского хозяйства должны сегодня обработать специальными препаратами все проезжие части, тротуары, парковки, подземные переходы и дворы, — объявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. По его словам, ранее применение этих средств были одобрены Роспотребнадзором, и предполагается, что они помогут предотвратить новые случаи заболевания.



Также Бирюков объявлял о том, что отдельно необходимо обработать те подъезды, в которых были зафиксированы случаи инфицирования и те, где жители сейчас находятся на двухнедельном карантине. Там нужно протереть почти всё, то есть считая перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики и многое другое.

Как проходят эти работы – пока неизвестно. Этим утром в социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как женщина в резиновых сапогах и дождевике подходит к подъезду с ведром и шваброй, натянув медицинскую маску она сфотографировалась, а затем просто ушла. Те, кто репостят эту публикацию, считают её доказательством халатной работы властей. При этом кто снял это видео, и где происходили эти события – неизвестно.

Также сегодня же в столице должны провести первую масштабную промывку дорог после зимы. Её устраивают, когда в Москве устанавливается плюсовая температура.