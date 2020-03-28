Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха в курортных зонах России приостанавливают прием гостей

Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха в курортных зонах России с сегодняшнего дня приостанавливают прием гостей. Курортные зоны определены в отдельном постановлении правительства. Москвы и Санкт-Петербурга в этом постановлении нет. Об этом «Эху» рассказал владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

Теймурханлы также заметил, что в правительстве сейчас обсуждается вопрос об оказании поддержи бизнесу. В частности, идет разговор об отмене ряда налогов.