В Оренбурге зафиксирован первый за пределами Москвы случай смерти от коронавируса

Его жертвой стал 57-летний мужчина, вернувшийся из поездки по Европе.

Речь идет о жителе Бузулука. Он, по данным правительства Оренбургской области, в начале марта путешествовал по Франции, Испании и Турции, а затем самолетом добрался до Самары и оттуда вернулся домой на машине. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, погибший имел хроническую патологию; накануне его состояние оценивалось как тяжелое.

Всего в Оренбургской области, по последним данным, зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом. При этом один из заболевших – житель Орска, который, по данным властей, недавно вернулся из Мексики. После поездки, как сообщают региональные СМИ, он неделю ходил на работу в «Орскнефтеоргсинтез». На карантин отправлены не только его коллеги, но и жители подъезда его дома. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер назвал этот случай вопиющим.

В России, согласно последним данным Оперативного штаба, число заболевших коронавирусом достигло 1264 человек. За день зафиксировано 228 случаев, из них ровно половина в Москве, а еще 36 – в Подмосковье.

Официально погибшими от коронавируса в России числятся пять человек.