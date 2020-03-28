Целый ряд стран ранее уже ввел ограничения на перемещение внутри границ

В их числе оказались Иран, Турция и страны Евросоюза.

Одни из самых жестких ограничений на днях ввел Иран – теперь там запрещены поездки внутри страны. Въехать в тот или иной город могут лишь люди, которые там живут, а всем находящимся в пути рекомендовали срочно вернуться домой.

По похожему пути пошла Турция – сегодня там было объявлено о том, что междугородние поездки будут осуществляться лишь с разрешения местных администраций.

Также ограничения были введены в Евросоюзе – страны ЕС вернули контроль на внутренних границах и запретили необязательные поездки. Некоторые члены объединения пошли дальше – к примеру, в Греции с начала этой недели все перемещения граждан запрещены. Можно ездить лишь на работу, за продуктами и в аптеку, а штраф за нарушение составит 150 евро. Похожие меры несколько недель назад были введены и в Италии.

Ранее был закрыт въезд и выезд из китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса. Однако в последние недели ситуация там стабилизировалась, и с 25 марта власти отменили карантин.

США в последние дни вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, но строгих запретов на перемещения там пока не вводили. Ограничения действуют лишь для сотрудников Минобороны и членов их семей – им можно ездить по стране только в исключительных случаях.

Хотя не все страны, в которых были отмечены вспышки коронавируса, вводят прямые запреты на перемещения внутри границ, власти большинства из них советуют гражданам отказаться от дальних поездок.