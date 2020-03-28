В России могут закрыть небо для гражданских самолетов и отменить поезда

По сведениям источника РИА, такой план обсуждается в правительстве.

Миграцию людей, действительно, необходимо остановить из-за угрозы коронавируса, сказала «Эху» глава комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.



Ранее о необходимости резко ограничить передвижения граждан внутри страны сказал в интервью «Эху» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Прекратить поездки по стране будет правильной мерой с точки зрения борьбы с эпидемией, сказал «Эху» профессор кафедры микробиологии СПбГУ, вирусолог Алексей Потехин.



Потехтин выразил уверенность, что в правительстве обсуждают возможность введения полного карантина в Москве. Власти столицы возможность закрыть город ранее отрицали.