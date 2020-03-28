В столичном регионе может повториться лето 2010 года с сильным смогом от природных пожаров. Об этом предупредил в интервью «Эху» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин. По его словам, из-за теплой и малоснежной зимы торфяники накопили мало воды, а из-за наплыва дачников, которые жгут сухую траву, уже начали гореть торфяники.
2020-03-28T12:30:00+03:00
2020-03-28T12:34:04+03:00
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Эксклюзив Эха 12:30, 28 марта 2020
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