Минобороны ускорило строительство 16 медицинских центров на фоне ситуации с коронавирусом. Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены, сообщили в ведомстве. Накануне замминистра обороны России Тимур Иванов сообщил на селекторном совещании, что первые восемь медцентров будут построены до 30 апреля, остальные — до 15 мая.