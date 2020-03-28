Минобороны ускорило строительство 16 медицинских центров на фоне ситуации с коронавирусом. Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены, сообщили в ведомстве. Накануне замминистра обороны России Тимур Иванов сообщил на селекторном совещании, что первые восемь медцентров будут построены до 30 апреля, остальные — до 15 мая.
2020-03-28T12:30:00+03:00
2020-03-28T12:36:02+03:00
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12:30, 28 марта 2020
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