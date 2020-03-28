В новой Москве начался монтаж операционного корпуса коронавирусного центра. Возведение новых корпусов планируется завершить в течение недели, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в строительстве задействованы около семи тысяч человек.