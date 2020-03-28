Аэропорт Грозного в Чечне начал принимать только людей, которые имеют прописку или временную регистрацию в республике

Это решение там объяснили угрозой распространения коронавируса.

В Грозный теперь летает только один рейс – из Москвы и обратно компании «Аэрофлот». При этом попасть в чеченскую столицу смогут только непосредственные жители республики – с документальным подтверждением. Это решение, как сообщили в компании «Вайнахавиа», согласовали оперативный штаб Чечни и Росавиация. Всем тем, кто не имеет прописки или временной регистрации в республике, в аэропорту Грозного посоветовали сдать билеты или не приобретать их, передает агентство «Интерфакс».

В Чечне официально подтверждены десять случаев заражения коронавирусом, при этом по семерым из них, как говорят власти, еще не пришли результаты анализов из федеральной лаборатории. В самой республике закрыты все рестораны, кафе и непродовольственные магазины. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, призывал к самоизоляции и, по сведениям интернет-издания «Кавказский узел», говорил, что за нарушение карантина «следует убивать». При этом в среду он, по данным «Открытых медиа», провел церемонию открытия Дворца искусств в Грозном с сотнями гостей.

Всего число зараженных коронавирусом в России, по последним официальным данным, превысило тысячу человек.