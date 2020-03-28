В России за сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом, из них 114 – в Москве

Количество тех, кто скончался, выросло до четырех, общее число заболевших превысило 1200 человек, сообщили в оперативном штабе. В Оренбурге умер 57-летний житель города Бузулук, который вернулся из поездки в Европу. Как передаёт «Интерфакс», коронавирус выявлен и у контактировавшего с ним ребенка. Глава региона Денис Паслер сообщил в «Инстаграме», что положительный тест сдал также житель Орска, который по приезду из Мексики неделю ходил на работу. В столице, как пишет «Московский Комсомолец», скончалась заразившаяся коронавирусом вирусолог, которая работала профессором на кафедре эпидемиологии университета имени Сеченова.