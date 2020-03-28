Поджоги травы на дачных участках могут привести к массовым пожарам и смогу в Москве – Гринпис России

Поджоги травы на дачных участках могут привести к массовым пожарам и смогу в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин.

«Сто процентов пожаров в это время года вызвано поджогами людей – брошенными окурками, кострами и, чаще всего, поджогами травы. Если люди будут продолжать жечь траву, есть все шансы повторить лето 2010 года. Угроза такого развития есть. Потому что очень плохая ситуация по погоде и по дефициту влаги в почве», — сказал он.

Г.Куксин добавил, что из-за объявленной правительством нерабочей недели ситуация с пожарами может усугубиться.

«Аномально рано наступила сухая и достаточно теплая погода, наложилось это на уникальный дефицит осадков и влаги в почве и, к сожалению, совпало с внеплановыми выходными, когда люди находятся загородом, уехали на карантин. Если сейчас люди не перестанут жечь траву, не остановят соседа и не расскажут всем, что траву жечь нельзя – это может плохо кончиться. Это сейчас главная проблема распространения пожаров. Пожарные не успевают на них реагировать. Уже, к сожалению, в центральной России есть и сгоревшие, и травмированные люди, и уже массово начали гореть торфяники», — заключил он.

Г.Куксин отметил, что риск появления смога в городе особенно опасен для дыхательной системы на фоне распространения коронавируса.

Ранее в СМИ сообщалось, что природные пожары начались в России раньше времени из-за теплой и малоснежной зимы. Глава МЧС России Евгений Зиничев накануне обратился к россиянам с просьбой соблюдать пожарную безопасность в предстоящую нерабочую неделю.