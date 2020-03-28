Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации о поведении в условиях распространения коронавируса

В частности, родителям советуют исключить все внешние контакты детей.

Роспотребнадзор рекомендует родителям максимально изолировать своих детей и не ходить с ними в заведения общепита, магазины, развлекательные центры, а также на детские площадки. Гулять можно лишь на собственных приусадебных участках или в лесопарковых зонах, но в этом случае необходимо исключить контакты с другими людьми. Предписания Роспотребнадзора для родителей появились на сайте ведомства в ночь на воскресенье. Специалисты также советуют регулярно проветривать помещения и каждый день проводить влажную уборку. Кроме того, детям нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и каким-либо предметам.

Другие рекомендации были опубликованы на сайте Роспотребнадзора по Москве и касаются служб доставки еды. Им советуют по возможности перейти на бесконтактную оплату и доставку заказов. При вручении блюд курьерам нужно поставить их у двери, отойти на 1,5 метра и сообщить клиенту о доставке по телефону.

Согласно распоряжению мэра Москвы, все заведения общепита на следующей неделе не работают и выполняют заказы лишь на вынос и по удаленной доставке.