В России с этого дня должны быть закрыты государственные и ведомственные гостиницы, а также отели и санатории на курортах. Такое поручение ранее дал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что власти регионов должны рекомендовать жителям в целом ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
2020-03-28T12:00:00+03:00
2020-03-28T12:04:06+03:00
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12:00, 28 марта 2020
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