Главного врача пермского онкодиспансера проверяют в больнице на коронавирус

Как сообщили в Минздраве региона, Максим Мезенцев помещен в изолированный бокс. По данным «Новой газеты», он вернулся из Турции, а потом, вместо самоизоляции, неделю ходил на работу, общался с сотрудниками и пациентами. Ранее аналогичным образом поступила теперь уже бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. Она госпитализирована. Против нее возбудили уголовное дело.