Главного врача пермского онкодиспансера проверяют в больнице на коронавирус

Как сообщили в Минздраве региона, Максим Мезенцев помещен в изолированный бокс. По данным «Новой газеты», он вернулся из Турции, а потом, вместо самоизоляции, неделю ходил на работу, общался с сотрудниками и пациентами. Ранее аналогичным образом поступила теперь уже бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. Она госпитализирована. Против нее возбудили уголовное дело.
2020-03-28T12:00:00+03:00
2020-03-28T12:03:38+03:00
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12:00, 28 марта 2020
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