РИА: В России могут полностью остановить воздушное и железнодорожное сообщение

Вариант с радикальной приостановкой передвижений внутри страны рассматривают в правительстве, утверждает источник агентства РИА Новости. По его сведениям, речь идет и в целом об ограничении перемещений граждан. В самом кабмине подобные планы не подтвердили, но и пока что не опровергли.

К слову, в российских субъектах уже применяют ряд мер по ограничению перемещений. Так, накануне Карелия первой из регионов остановила весь общественный транспорт. А аэропорт в Грозном будет принимать только жителей Чечни с пропиской или временной регистрацией.

Во многих европейских странах внутренние перемещения уже также ограничены – например, в Италии и Франции, а в Германии введены правила, согласно которым федеральное правительство сможет запрещать пересекать границы между субъектами.

Ряд СМИ ранее утверждали, что Москва готовится к переходу на карантин, однако столичные власти это неоднократно отрицали.