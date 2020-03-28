«Первый канал» решил показать после смерти Эдуарда Лимонова интервью с ним, которое не вышло в эфир

Писатель и политик году дал его Владимиру Познеру еще в 2018 году. Записанная тогда программа будет показана 30 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт телеведущего. Эдуард Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-году жизни. Он похоронен 20 марта на Троекуровском кладбище.
2020-03-28T11:30:00+03:00
2020-03-28T11:33:02+03:00
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11:30, 28 марта 2020
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