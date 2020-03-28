«Первый канал» решил показать после смерти Эдуарда Лимонова интервью с ним, которое не вышло в эфир

Писатель и политик году дал его Владимиру Познеру еще в 2018 году. Записанная тогда программа будет показана 30 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт телеведущего. Эдуард Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-году жизни. Он похоронен 20 марта на Троекуровском кладбище.