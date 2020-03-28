Соединенные Штаты Америки готовы направить аппараты ИВЛ в другие страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Между тем, США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас в стране более 100 тысяч заболевших