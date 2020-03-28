Соединенные Штаты Америки готовы направить аппараты ИВЛ в другие страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Между тем, США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас в стране более 100 тысяч заболевших
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Соединенные Штаты Америки готовы направить аппараты ИВЛ в другие страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Между тем, США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас в стране более 100 тысяч заболевших
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…