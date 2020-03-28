Метро в китайском Ухане частично возобновило работу после двухмесячного карантина

Открылись 6 из 9 линий, сообщили местные власти. Пассажирам будут измерять температуру они должны будут сидеть через одного и носить защитные маски. Именно в Ухане впервые появился новый коронавирус. По числу заболевших Китай уже обошли Италия и США, где коронавирусом заразились более ста тысяч человек.