В России могут отменить поезда и авиарейсы в рамках борьбы с коронавирусом. Во всяком случае, по словам источника РИА, в правительстве рассматривают такую возможность. В пресс-службе кабинета-министров государственному информагентству не подтвердили эту информацию, но и не опровергли.
2020-03-28T11:30:00+03:00
2020-03-28T11:31:11+03:00
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11:30, 28 марта 2020
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