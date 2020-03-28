В России могут отменить поезда и авиарейсы в рамках борьбы с коронавирусом. Во всяком случае, по словам источника РИА, в правительстве рассматривают такую возможность. В пресс-службе кабинета-министров государственному информагентству не подтвердили эту информацию, но и не опровергли.