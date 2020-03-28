В больнице в Коммунарке умерла врач-эпидемиолог, госпитализированная с коронавирусом

60-летняя Арпик Асратян была профессором в университете имени Сеченова, сообщает «Московский Комсомолец». По предварительной информации, в последнее время женщина не выезжала за рубеж и не имела контактов с больным коронавирусом.

О смерти первой больной коронавирусом власти объявили 19 марта. Затем ее исключили из подсчетов, назвав причиной смерти женщины оторвавшийся тромб. Накануне в Москве была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Утром стало известно, что скончался заболевший житель Оренбургской области.