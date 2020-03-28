Росгвардия намерена проводить беседы с пожилыми москвичами в нерабочую неделю

На маршрутах патрулирования, сообщили в ведомстве, его бойцы намерены вести профилактическую работу по условиям соблюдения карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Речь идет о жителях столицы старше 65 лет, которые, по указу мэра Москвы Сергея Собянина, обязаны находиться дома до 14 апреля. Подобный рейд несколько дней назад Росгвардия уже проводила. В рамках акции «Оставайтесь дома» ее сотрудники останавливали пожилых москвичей, вручали им памятки с телефонами экстренных служб и просили не выходить на улицу. Само ведомство отметило, что будет обеспечивать общественный порядок в городе в штатном режиме. Столичная мэрия ранее неоднократно призывали пенсионеров не покидать свои дома из-за угрозы заразиться коронавирусом, а накануне призвала это сделать и москвичей всех возрастов.

По подсчетам столичных властей, на обязательном карантине должны находиться почти 2 млн пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.