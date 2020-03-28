В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

Возможно, речь идёт о первой жертве новой болезни в России вне столицы.

Мужчина пятидесяти семи лет скончался этим утром в одной из оренбуржских больниц. Об этом объявила министр здравоохранения области Татьяна Савинова. По её словам, ранее тесты выявили у умершего коронавирус, но точная причина смерти еще не установлена. По данным властей помимо новой болезни у него была некая хроническая патология.

Глава минздрава области отметила, что пациент был вовремя переведён на аппарат искусственной вентиляции лёгких и получал все необходимые препараты. В Оренбург его привезли из города Бузулук на западе региона, а вирус он подхватил во время поездки в Европу.

В Роспотребнадзоре в свою очередь сказали агентству РИА «Новости», что всего в стране сто шестьдесят шесть тысяч граждан находятся под наблюдением врачей из-за подозрений на наличие коронавируса. Вчера штаб по мониторингу и борьбе с новой болезнью объявил, что диагноз подтвердился пока у одной тысячи тридцати шести человек. Сегодняшних данных пока нет.

Ранее в Росси уже скончались три человека с коронавирусом. В оперативном штабе признали, что двое из них умерли именно от новой болезни, а у одной пациентки оторвался тромб.