РИА: В правительстве России рассматривают возможность перекрыть авиа— и железнодорожное сообщение внутри страны

В правительстве России рассматривают возможность перекрыть авиа— и железнодорожное сообщение внутри страны. Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник. По его словам, возможны и ограничения на перемещения граждан. В пресс-службе кабинета министров агентству эти планы не подтвердили, но и не опровергли. Ранее СМИ сообщали, что в Москву могут закрыть на карантин. Власти столицы это неоднократно отрицали.
2020-03-28T10:54:00+03:00
2020-03-28T10:58:56+03:00
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10:54, 28 марта 2020
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