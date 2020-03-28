РИА: В правительстве России рассматривают возможность перекрыть авиа— и железнодорожное сообщение внутри страны

В правительстве России рассматривают возможность перекрыть авиа— и железнодорожное сообщение внутри страны. Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник. По его словам, возможны и ограничения на перемещения граждан. В пресс-службе кабинета министров агентству эти планы не подтвердили, но и не опровергли. Ранее СМИ сообщали, что в Москву могут закрыть на карантин. Власти столицы это неоднократно отрицали.