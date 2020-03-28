В правительстве рассматривается возможность ограничения передвижений внутри России

Речь идет об остановке авиационных и железнодорожных перевозок, сообщает источник РИА. Ранее Россия закрыла авиасообщение с другими странами.
2020-03-28T10:37:00+03:00
2020-03-28T10:56:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:37, 28 марта 2020
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