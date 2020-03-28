Александр Лукашенко сообщил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию и после закрытия границы. По словам президента, республику от России не закрыть, передает «Интерфакс». Ранее Лукашенко раскритиковал решение Москвы перекрыть границу из-за коронавируса.
2020-03-28T10:31:00+03:00
2020-03-28T10:35:13+03:00
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10:31, 28 марта 2020
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