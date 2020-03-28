Александр Лукашенко сообщил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию и после закрытия границы. По словам президента, республику от России не закрыть, передает «Интерфакс». Ранее Лукашенко раскритиковал решение Москвы перекрыть границу из-за коронавируса.