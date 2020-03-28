В Москве сегодня проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Это сообщил вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, обработают дороги, тротуары, парковки и дворы для борьбы с распространением коронавируса. Он добавил, что специальными дезинфицирующими средствами в Москве обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы, передает «Интерфакс».