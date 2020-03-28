В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом

Ему было 57 лет, сообщает «Интерфакс». Глава регионального Минздрава Татьяна Савинова сказала, что у него были хронические заболевания. По ее словам, он получал все необходимые препараты и был вовремя переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Скончавшийся житель города Бузулук в марте путешествовал по Европе, затем прилетел в аэропорт Самары.
2020-03-28T10:23:00+03:00
2020-03-28T10:36:27+03:00
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10:23, 28 марта 2020
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