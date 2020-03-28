Компания OneWeb, которая пыталась обеспечить доступ к интернету по всему миру, подала заявление о банкротстве

На ее сайте говорится, что переговоры с инвесторами слишком затянулись из-за пандемии коронавируса. Ранее газета Financial Times написала, что компания не смогла получить два миллиардов долларов от японского «Софтбанка». Проект OneWeb предусматривал запуск почти 700 спутников.