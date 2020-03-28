В США на один из сортов нефти установилась отрицательная цена

Производитель был вынужден сам доплачивать клиентам за разгрузку сырья.

Речь идет о сорте нефти Wyoming Asphalt Sour. Как сообщает агентство Bloomberg, ее производитель – компания Mercuria Energy Group – начала в определенный момент предлагать за каждый баррель нефти, вывезенный из хранилища, по 19 центов. Это при том, что еще в феврале цена колебалась в районе 25-27 долларов. По данным на четверг, впрочем, стоимость хоть и совсем немного, но восстановилась: за баррель сорта Wyoming Asphalt Sour дают теперь по 2 доллара.

Эта нефть, добываемая в американском штате Вайоминг, используется для производства битума и асфальта. Однако, как отмечается, она сложна в переработке и уже из-за этого значительно дешевле, чем сорта WTI и Brent. А кроме того, ее сложно доставлять потребителям, а на фоне пандемии коронавируса и снижения спроса на нефтепродукты, говорят эксперты, стоимость целого ряда сортов нефти уже составляет ниже 10 долларов за баррель.

Резкое обрушение мировых цен на нефть началось после того, как Россия и страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении ограничений на добычу сырья.