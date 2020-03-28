Роскомнадзор временно заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе

Поводом для этого стало появление на порпулярном интернет-форуме информации о введении комендантского часа в Москве.



Блокировка «Двача» долго не продлилась – о том, что Роскомнадзор добавил крупную российскую интернет-площадку в «черный список», стало известно накануне вечером, но спустя всего пару часов доступ был восстановлен. Как выяснилось, администрация ресурса удалила фейковую информацию, и Роскомнадзор принял решение снять блокировку.

Владелец «Двача» Нариман Намазов пояснил РБК, что ведомство «честно прислало уведомления», которых он не заметил – это и привело к инциденту. Он добавил, что понимает реакцию Роскомнадзора «в условиях масштабов фейков и нагнетания паники». По словам Намазова, сообщество готово к росту публикаций фейков на сайте и намерено более тщательно отслеживать контент.

Поводом для блокировки стало размещение копии документа якобы за подписью министра обороны Сергея Шойгу, в котором говорится о введении комендантского часа в Москве с 30 марта. В Минобороны назвали эту информацию «грубо слепленной фальшивкой».

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что такие же фейковые документы о введении комендантского часа появлялись в Twitter и Instagram.