Главного фтизиатра Краснодарского края уволили за, что она скрыла поездку за границу. Это сообщается на сайте областного минздрава. Наталья Шевченко 15 марта вернулась из отпуска в Доминикане и вышла на работу, без периода самоизоляции. Ее тесты на коронавирус оказались отрицательными. Ранее у бывшего главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию, нашли коронавирус. Против нее возбудили уголовное дело.