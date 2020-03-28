Главного фтизиатра Краснодарского края уволили за, что она скрыла поездку за границу. Это сообщается на сайте областного минздрава. Наталья Шевченко 15 марта вернулась из отпуска в Доминикане и вышла на работу, без периода самоизоляции. Ее тесты на коронавирус оказались отрицательными. Ранее у бывшего главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию, нашли коронавирус. Против нее возбудили уголовное дело.
2020-03-28T10:00:00+03:00
2020-03-28T10:12:05+03:00
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10:00, 28 марта 2020
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