Родители курсантов военных училищ попросили вернуть их детей домой

Они считают, что карантин в этих учреждениях установлен со значительными нарушениями.

Более восьмисот человек подписали петицию на сайте change.org с требованием вернуть детей из Нахимовского, Суворовского училищ и еще нескольких десятков таких заведений по всей стране обратно в семьи. Составители обращения считают, что воспитанники этих учреждений подвергаются неоправданному риску, поскольку персонал, который с ними работает, режим изоляции не соблюдает, и продолжает ходить по магазинам и пользоваться общественным транспортом.

В петиции сказано, что в то время как остальных детей уже отпустили из школ, и проведение выпускных экзаменов для них отложили, курсанты обязаны участвовать в репетиции парада победы девятого мая, где соберутся около пятнадцати тысяч человек. В обращении подчеркивается, что в условиях распространения нового заболевания это недопустимо. Также составители обращения выразили уверенность, что «если парад всё же состоится», то воспитанники кадетских корпусов и без того достойно примут в нём участие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что в Кремле обсуждают вариант полностью отменить парад победы в этом году.