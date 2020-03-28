Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении страны приостановить авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. До какого числа будут введены ограничения, он не уточнил. Эрдоган отметил, что междугородние поездки внутри страны будут осуществляться только с разрешения местных администраций. Накануне Россия остановила авиасообщение.