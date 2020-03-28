Магазины бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и «М.Видео» до 5 апреля будут работать как пункты выдачи заказов. Об этом сообщается на их сайтах. Следующую неделю президент Владимир Путин объявил нерабочей и призвал граждан оставаться дома. В Москве закрыты заведения общепита, и почти все магазины, кроме продуктовых.