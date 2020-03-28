В Северной столице, где введены аналогичные с Москвой ограничения, полиция минувшим вечером перекрыла барные улицы, чтобы проконтролировать соблюдение постановления о закрытии заведений общепита. Как передает Znak.com, наряды патрулировали улицы Ломоносова, Думскую и Рубинштейна.
Самое обсуждаемое
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…
Путин не может быть связан с плохой новостью, а карантин — плохая новость. Путин может быть связан только с новостями хорошими, например, с каникулами. Гуляйте все неделю, а там, глядишь, еще неделю, а там еще неделю. Пейте, веселитесь. Путин разрешил. А объявлять карантин будут совершенно другие люди. Несомненно, вас это ждет…