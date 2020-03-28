В Северной столице, где введены аналогичные с Москвой ограничения, полиция минувшим вечером перекрыла барные улицы, чтобы проконтролировать соблюдение постановления о закрытии заведений общепита. Как передает Znak.com, наряды патрулировали улицы Ломоносова, Думскую и Рубинштейна.