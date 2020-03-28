Власти Москвы наконец уточнили, какое наказание ожидает пенсионеров за нарушение режима самоизоляции

Им не выплатят половину обещанной материальной помощи, общая сумма которой составляет 4 тысячи рублей. Об этом рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты. Там пояснили, что тотального контроля не будет, но нарушителей можно вычислить в том числе при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве призвали пожилых москвичей соблюдать карантин для собственной безопасности. Росгвардейцы, которые выйдут на патрулирование улиц будут проводить с пенсионерами разъяснительные беседы.
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Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…
Путин не может быть связан с плохой новостью, а карантин — плохая новость. Путин может быть связан только с новостями хорошими, например, с каникулами. Гуляйте все неделю, а там, глядишь, еще неделю, а там еще неделю. Пейте, веселитесь. Путин разрешил. А объявлять карантин будут совершенно другие люди. Несомненно, вас это ждет…