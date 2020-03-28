Власти Москвы наконец уточнили, какое наказание ожидает пенсионеров за нарушение режима самоизоляции

Им не выплатят половину обещанной материальной помощи, общая сумма которой составляет 4 тысячи рублей. Об этом рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты. Там пояснили, что тотального контроля не будет, но нарушителей можно вычислить в том числе при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве призвали пожилых москвичей соблюдать карантин для собственной безопасности. Росгвардейцы, которые выйдут на патрулирование улиц будут проводить с пенсионерами разъяснительные беседы.