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09:00, 28 марта 2020

Россияне смогут сегодня проверить свои навыки работы с компьютером в рамках «цифрового диктанта»

Он пройдет в онлайн-режиме.

Первый «цифровой диктант» прошел в прошлом году и привлек более 40 тысяч участников. Организаторы рассчитывают, что в этот раз количество заинтересовавшихся тестом россиян будет, по меньшей мере, в два раза больше.
Диктант состоит из четырех блоков, которые посвящены основам компьютерной грамотности, работе с интернетом, соцсетями и онлайн-приложениями, а также кибербезопасности и инновационным технологиям. В прошлом году тест состоял из 30 с лишним вопросов. В этот раз они будут разные для трех групп. Участникам младшей группы должно быть от 13 до 17 лет.
Пройти тест можно на сайте цифровойдиктант.рф. Там же доступны подготовительные материалы.

Среди организаторов акции – корпорации Microsoft и Общероссийский народный фронт.



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