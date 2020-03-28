В китайском городе Ухань возобновил работу метрополитен

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Отмечается, что пассажирам будут измерять температуру на станциях с помощью тепловизоров. На сиденьях в вагонах размещены наклейки с надписью «сидеть через одного». Кроме того, все обязаны носить защитные маски.