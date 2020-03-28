Блокировка социальных карт противоречит законодательству, власти на местах не имели права заставлять платить за проезд

Блокировка социальных карт противоречит законодательству, власти на местах не имели права заставлять льготников платить за проезд. Об этом «Эху» сказал депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что москвичам старше 65 лет, а также студентам и школьникам временно отменят бесплатный проезд с целью снижения пассажиропотока для профилактики распространения коронавируса.

Борис Вишневский попросил губернатора Петербурга Александра Беглова вернуть льготным категориям граждан право на проезд по социальной карте. По мнению Вишневского, воздействовать на граждан следует только методами убеждения.