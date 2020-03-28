Москва сегодня переходит на усиленный режим по борьбе с коноравирусом

Главным должно стать самоограничение. Москвичей предупредили, что они уходят не на каникулы, а в добровольную изоляцию, чтобы помешать распространению пандемии, но сознательность будет подкреплена административными решениями. В дополнение к уже принятым 5 марта мерам, с субботы закрываются все непродовольственные магазины. Необходимый ассортимент соответствующих товаров от шампуней до посуды можно будет купить в супермаркетах. Перестанут работать торговые центры за исключением продовольственных магазинов внутри. Посидеть в ресторанах и кафе будет тоже нельзя, но любимые блюда можно получить на вынос или на дом с доставкой, а вот с тем, чтобы постричься или получить услуги салона красоты придется повременить, равно как и с пробежками в парках. Также мэр Сергей Собянин попросил москвичей не посещать церкви.

Ограничения будут действовать по пятое апреля, но в случае необходимости, могут быть продлены.