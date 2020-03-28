Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома. Выходить можно на приусадебный участок или в лесопарковые зоны, при условии что дети ни с кем не будут общаться. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства. Там указали на необходимость полного исключения посещения общественных мест с детьми, в том числе площадок во дворах и парках.