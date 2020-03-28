Родители суворовцев и нахимовцев просят отпустить домой их детей на время эпидемии

Родители суворовцев и нахимовцев, а также учащихся других подобных учебных заведений просят отпустить домой их детей на время эпидемии. Открытое письмо к министру обороны Сергею Шойгу, мэру Москвы Собянину и вице-премьеру Татьяне Голиковой на сайте change.org подписали уже более 800 человек. Авторы отмечают, что воспитанники учреждений, находящихся в ведении Минобороны, подвергаются неоправданному риску. Подростков в возрасте 10-16 лет держат в училищах, тогда как все остальные школьники ушли на каникулы. Кроме того, многие курсанты должны участвовать в репетиции Парада Победы, где будет собрано около 15 тысяч человек. В нынешних условиях родители считают такие мероприятия неприемлемыми.

В России сейчас зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве. 4 человека скончались.