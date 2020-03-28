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08:00, 28 марта 2020

На Украине сегодня пройдет внеочередное заседание Верховной Рады

Проведут его при соблюдении особых мер из-за распространения коронавируса.

Украинские депутаты могут прийти на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках. Не исключено, что специальным дезинфицирующим раствором обработают их одежду. В Верховной Раде уже подтверждено два случая инфицирования коронавирусом. Однако, несмотря на опасность, президент страны Михаил Зеленский подчеркнул, что важным является присутствие всех депутатов на внеочередном заседании, потому что перед Украиной стоят серьезные вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть. По словам Зеленского, необходимо защитить экономику, помочь бизнесу, работникам ключевых предприятий и социально незащищенным слоям населения.

Рада рассмотрит меры по борьбе с распространением коронавируса, экономические и социальные вопросы в связи с введением карантина, а также законопроект о проведении заседаний в режиме видеоконференции.

На Украине зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом. В связи с распространением инфекции до 24 апреля на всей территории страны введен режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин.



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